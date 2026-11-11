NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Verlust hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 91.46 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Biomarin Pharmaceutical-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109.337 Biomarin Pharmaceutical-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 57.13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’246.45 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37.54 Prozent verringert.

Insgesamt war Biomarin Pharmaceutical zuletzt 11.01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch