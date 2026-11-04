NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Biomarin Pharmaceutical-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 83.37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.995 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Biomarin Pharmaceutical-Papiers auf 55.66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 667.63 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33.24 Prozent abgenommen.

Biomarin Pharmaceutical wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.13 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch