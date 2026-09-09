Biomarin Pharmaceutical Aktie 729021 / US09061G1013
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
09.09.2026 16:02:30
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren gekostet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Biomarin Pharmaceutical-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Biomarin Pharmaceutical-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Biomarin Pharmaceutical-Papier an diesem Tag 80.11 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, befänden sich nun 124.828 Biomarin Pharmaceutical-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (64.63 USD), wäre das Investment nun 8’067.66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19.32 Prozent.
Alle Biomarin Pharmaceutical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Analysen zu Biomarin Pharmaceutical Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen weiter: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt zeigte sich zur Wochenmitte klar schwächer. Der deutsche Leitindex gab ebenfalls deutlich nach. Die Wall Street notiert in Rot. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch uneins.