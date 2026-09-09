NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel hätte eine Investition in Biomarin Pharmaceutical von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Biomarin Pharmaceutical-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Biomarin Pharmaceutical-Papier an diesem Tag 80.11 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Biomarin Pharmaceutical-Aktie investiert, befänden sich nun 124.828 Biomarin Pharmaceutical-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (64.63 USD), wäre das Investment nun 8’067.66 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19.32 Prozent.

Alle Biomarin Pharmaceutical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch