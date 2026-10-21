Biomarin Pharmaceutical Aktie 729021 / US09061G1013
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Biomarin Pharmaceutical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Biomarin Pharmaceutical-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Biomarin Pharmaceutical-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde die Biomarin Pharmaceutical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Biomarin Pharmaceutical-Papier bei 53.81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 185.839 Biomarin Pharmaceutical-Aktien im Depot. Die gehaltenen Biomarin Pharmaceutical-Anteile wären am 20.10.2026 10’488.76 USD wert, da der Schlussstand 56.44 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 4.89 Prozent vermehrt.
Biomarin Pharmaceutical war somit zuletzt am Markt 10.59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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