Biogen Aktie 1720684 / US09062X1037
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Biogen von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Biogen-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 21.09.2023 wurde das Biogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Biogen-Papier an diesem Tag bei 258.93 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Biogen-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.862 Biogen-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 832.27 USD, da sich der Wert eines Biogen-Anteils am 18.09.2026 auf 215.50 USD belief. Das entspricht einem Minus von 16.77 Prozent.
Der Börsenwert von Biogen belief sich jüngst auf 31.82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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