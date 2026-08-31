NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Biogen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Biogen-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Biogen-Papiers betrug an diesem Tag 338.91 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Biogen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.951 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 644.71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218.50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 35.53 Prozent eingebüsst.

Der Biogen-Wert an der Börse wurde auf 32.31 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch