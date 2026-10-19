NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Biogen von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das Biogen-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 257.30 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 38.865 Biogen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Biogen-Aktie auf 232.65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’041.97 USD wert. Mit einer Performance von -9.58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Biogen belief sich zuletzt auf 34.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch