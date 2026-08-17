NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Biogen-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Biogen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Biogen-Papier 138.60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Biogen-Papier investiert hätte, befänden sich nun 72.150 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.08.2026 auf 209.83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’139.25 USD wert. Damit wäre die Investition 51.39 Prozent mehr wert.

Am Markt war Biogen jüngst 31.02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch