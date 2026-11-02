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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: Hätte sich ein Investment in Biogen vor 10 Jahren inzwischen gerechnet?
Vor Jahren in Biogen eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Die Biogen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Biogen-Papier bei 255.22 USD. Bei einem Biogen-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.918 Biogen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 253.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 993.74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.63 Prozent.
Biogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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