NASDAQ Composite Index-Titel Biogen-Aktie: Hätte sich ein Investment in Biogen vor 10 Jahren inzwischen gerechnet?

Die Biogen-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Biogen-Papier bei 255.22 USD. Bei einem Biogen-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.918 Biogen-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 253.62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 993.74 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.63 Prozent.

Biogen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 37.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch