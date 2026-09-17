NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Bassett Furniture Industries-Aktie bei 24.66 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hat, hat nun 4.055 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 70.80 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 16.09.2026 auf 17.46 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -29.20 Prozent.

Der Bassett Furniture Industries-Wert an der Börse wurde auf 149.78 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch