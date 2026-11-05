NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bassett Furniture Industries-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Bassett Furniture Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17.98 USD. Bei einem Bassett Furniture Industries-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55.617 Bassett Furniture Industries-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Bassett Furniture Industries-Aktien wären am 04.11.2026 1’295.88 USD wert, da der Schlussstand 23.30 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.59 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Bassett Furniture Industries bezifferte sich zuletzt auf 198.45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch