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Bassett Furniture Industries Aktie 911590 / US0702031040

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Bassett Furniture Industries-Investition im Blick 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Bassett Furniture Industries-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Bassett Furniture Industries
19.21 USD 7.32%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurde das Bassett Furniture Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Bassett Furniture Industries-Anteile letztlich bei 14.65 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investierten, hätten nun 682.594 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’924.91 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 30.09.2026 auf 17.47 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 19.25 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Bassett Furniture Industries betrug jüngst 155.96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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