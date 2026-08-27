NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden Bassett Furniture Industries-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16.70 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.988 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.77 USD, da sich der Wert einer Bassett Furniture Industries-Aktie am 26.08.2026 auf 19.00 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 13.77 Prozent.

Bassett Furniture Industries war somit zuletzt am Markt 163.81 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch