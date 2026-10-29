NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bassett Furniture Industries von vor 3 Jahren eingebracht

Am 29.10.2023 wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 14.94 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bassett Furniture Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 6.693 Bassett Furniture Industries-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Bassett Furniture Industries-Aktie auf 21.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146.45 USD wert. Mit einer Performance von +46.45 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Bassett Furniture Industries jüngst 189.58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch