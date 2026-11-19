Vor 1 Jahr wurden Bassett Furniture Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Bassett Furniture Industries-Papier an diesem Tag bei 14.59 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 6.854 Bassett Furniture Industries-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 150.65 USD, da sich der Wert eines Bassett Furniture Industries-Papiers am 18.11.2026 auf 21.98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 50.65 Prozent vermehrt.

Bassett Furniture Industries wurde am Markt mit 184.77 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch