NASDAQ Composite Index-Titel Bassett Furniture Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bassett Furniture Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Bassett Furniture Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 15.47 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Bassett Furniture Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 64.641 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 18.87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’219.78 USD wert. Das entspricht einem Plus von 21.98 Prozent.

Der Börsenwert von Bassett Furniture Industries belief sich jüngst auf 161.47 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch