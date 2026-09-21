Barrett Business Services Aktie 84824 / US0684631080
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Barrett Business Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Barrett Business Services-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11.97 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 83.560 Barrett Business Services-Aktien. Die gehaltenen Barrett Business Services-Papiere wären am 18.09.2026 2’740.76 USD wert, da der Schlussstand 32.80 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 174.08 Prozent erhöht.
Der Barrett Business Services-Wert an der Börse wurde auf 794.50 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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