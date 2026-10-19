NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Barrett Business Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 11.66 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Barrett Business Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 858.001 Barrett Business Services-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 32.55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’927.93 USD wert. Damit wäre die Investition 179.28 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Barrett Business Services eine Börsenbewertung in Höhe von 788.79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch