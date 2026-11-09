NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 09.11.2021 wurden Barrett Business Services-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20.06 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, befänden sich nun 498.442 Barrett Business Services-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 14’908.41 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29.91 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49.08 Prozent erhöht.

Am Markt war Barrett Business Services jüngst 718.50 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch