Barrett Business Services Aktie 84824 / US0684631080
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barrett Business Services-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Barrett Business Services-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Barrett Business Services-Aktie bei 23.09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Barrett Business Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.332 Barrett Business Services-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 132.16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32.16 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Barrett Business Services belief sich zuletzt auf 740.14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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