NASDAQ Composite Index-Titel Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 16.11.2016 wurde das Barrett Business Services-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13.69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7.306 Barrett Business Services-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (30.77 USD), wäre die Investition nun 224.80 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +124.80 Prozent.

Der Börsenwert von Barrett Business Services belief sich jüngst auf 736.31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch