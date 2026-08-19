Banner Aktie 12971823 / US06652V2088
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19.08.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Banner-Einstiegs gewesen.
Das Banner-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54.90 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Banner-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 182.149 Banner-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (72.73 USD), wäre das Investment nun 13’247.72 USD wert. Damit wäre die Investition um 32.48 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Banner belief sich zuletzt auf 2.52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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