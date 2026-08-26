NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banner von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Banner-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43.59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Banner-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.294 Banner-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 161.30 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 25.08.2026 auf 70.31 USD belief. Mit einer Performance von +61.30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Banner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch