Banner Aktie 12971823 / US06652V2088
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banner-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Banner-Aktien gewesen.
Am 23.09.2016 wurde die Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 44.04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 22.707 Banner-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’564.03 USD, da sich der Wert eines Banner-Papiers am 22.09.2026 auf 68.88 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 56.40 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Banner eine Marktkapitalisierung von 2.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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