Banner Aktie 12971823 / US06652V2088
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14.10.2026 16:02:35
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banner-Aktie Investoren gebracht.
Am 14.10.2021 wurde die Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Banner-Papier bei 57.74 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, befänden sich nun 17.319 Banner-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Banner-Aktie auf 66.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’153.45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15.34 Prozent.
Am Markt war Banner jüngst 2.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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