NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 14.10.2021 wurde die Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Banner-Papier bei 57.74 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Banner-Aktie investiert, befänden sich nun 17.319 Banner-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Banner-Aktie auf 66.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’153.45 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +15.34 Prozent.

Am Markt war Banner jüngst 2.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch