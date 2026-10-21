Banner Aktie 12971823 / US06652V2088
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21.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banner von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Banner-Investment gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Banner-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44.70 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 223.714 Banner-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15’250.56 USD, da sich der Wert eines Banner-Anteils am 20.10.2026 auf 68.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 52.51 Prozent gesteigert.
Am Markt war Banner jüngst 2.46 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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