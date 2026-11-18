Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Banner-Papier statt. Diesen Tag beendete die Banner-Aktie bei 49.47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.021 Banner-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (67.58 USD), wäre die Investition nun 136.61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.61 Prozent.

Jüngst verzeichnete Banner eine Marktkapitalisierung von 2.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch