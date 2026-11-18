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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banner von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Banner-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Banner-Papier statt. Diesen Tag beendete die Banner-Aktie bei 49.47 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.021 Banner-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (67.58 USD), wäre die Investition nun 136.61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +36.61 Prozent.
Jüngst verzeichnete Banner eine Marktkapitalisierung von 2.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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