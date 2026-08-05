NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Banner-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 63.17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.583 Banner-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 71.81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 113.68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 13.68 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Banner belief sich jüngst auf 2.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch