NASDAQ Composite Index-Titel Banner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banner-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das Banner-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Banner-Anteile bei 65.50 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 152.672 Banner-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 67.47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’300.76 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3.01 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Banner betrug jüngst 2.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch