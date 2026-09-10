Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Ballard Power eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit dem Ballard Power-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 19.35 CAD. Bei einem Investment von 10’000 CAD in Ballard Power-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 516.796 Ballard Power-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (3.26 CAD), wäre das Investment nun 1’684.75 CAD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 83.15 Prozent verringert.
Alle Ballard Power-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 981.51 Mio. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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