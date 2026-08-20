Ballard Power Aktie 4889034 / CA0585861085
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|Rentabler Ballard Power-Einstieg?
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ballard Power-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 10 Jahren wurde die Ballard Power-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2.11 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Ballard Power-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’739.336 Ballard Power-Aktien. Die gehaltenen Ballard Power-Papiere wären am 19.08.2026 11’848.34 USD wert, da der Schlussstand 2.50 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 18.48 Prozent.
Der Börsenwert von Ballard Power belief sich zuletzt auf 751.77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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