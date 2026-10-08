NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ballard Power-Investment von vor 5 Jahren verloren

Am 08.10.2021 wurde die Ballard Power-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 17.01 CAD. Wer vor 5 Jahren 100 CAD in die Ballard Power-Aktie investiert hat, hat nun 5.879 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.10.2026 16.81 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.86 CAD belief. Damit hätte sich die Investition um 83.19 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power belief sich zuletzt auf 1.03 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch