NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ballard Power von vor 3 Jahren gekostet

Das Ballard Power-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 4.23 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ballard Power-Aktie investiert, befänden sich nun 236.407 Ballard Power-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 529.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 47.04 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Ballard Power belief sich zuletzt auf 681.52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch