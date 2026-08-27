NASDAQ Composite Index-Titel Ballard Power-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ballard Power von vor einem Jahr eingebracht

Das Ballard Power-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ballard Power-Papier an diesem Tag 2.02 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 49.505 Ballard Power-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.37 USD, da sich der Wert eines Ballard Power-Anteils am 26.08.2026 auf 2.29 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.37 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Ballard Power eine Börsenbewertung in Höhe von 697.00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch