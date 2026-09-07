NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Baiducom von vor 5 Jahren bedeutet

Am 07.09.2021 wurden Baiducom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 166.68 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Baiducom-Aktie investierten, hätten nun 6.000 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Aktien wären am 04.09.2026 596.77 USD wert, da der Schlussstand 99.47 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 40.32 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch