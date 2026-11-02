NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baiducom-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Baiducom-Papiers betrug an diesem Tag 162.27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.616 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Baiducom-Aktien wären am 30.10.2026 47.08 USD wert, da der Schlussstand 76.40 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 52.92 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch