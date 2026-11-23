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|Lukrativer Baiducom-Einstieg?
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23.11.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 22.11.2023 wurde die Baiducom-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 120.12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Baiducom-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.833 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2026 gerechnet (61.90 USD), wäre das Investment nun 51.53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48.47 Prozent eingebüsst.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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