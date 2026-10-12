Baidu.com Aktie 2231362 / US0567521085
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baiducom von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Baiducom-Aktie Investoren gebracht.
Vor 10 Jahren wurde das Baiducom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Baiducom-Aktie bei 175.41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Baiducom-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.570 Baiducom-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 85.33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48.65 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 51.35 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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