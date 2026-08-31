NASDAQ Composite Index-Titel Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Baiducom-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Baiducom-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 142.83 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baiducom-Aktie investiert, befänden sich nun 0.700 Baiducom-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 97.12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 68.00 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32.00 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch