AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AXT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5.32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1’879.699 AXT-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 12.10.2026 auf 61.98 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 116’503.76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1’065.04 Prozent vermehrt.
AXT wurde am Markt mit 4.49 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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