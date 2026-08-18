AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AXT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades AXT-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das AXT-Papier bei 3.86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 25.907 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’486.27 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 17.08.2026 auf 95.97 USD belief. Damit wäre die Investition um 2’386.27 Prozent gestiegen.
AXT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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