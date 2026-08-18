Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’157 -0.1%  Dow 53’379 -0.2%  DAX 26’152 -0.7%  Euro 0.9406 0.2%  EStoxx50 6’473 -0.9%  Gold 4’356 -1.4%  Bitcoin 52’644 0.8%  Dollar 0.8122 0.2%  Öl 92.0 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Amrize143013422Rheinmetall345850On113454047Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz starkem Quartal: Klarna-Aktie stürzt nach schwacher Umsatzprognose zweistellig ab
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Aktienrückkauf bei Novo Nordisk: Nächste Etappe erreicht - Kursreaktion im Blick
Auf und Ab beim KI-Spezialisten: Cerebras-Aktie gerät nach Kurssprung unter Druck
Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen?
Suche...

AXT Aktie 1120638 / US00246W1036

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

AXT-Investmentbeispiel 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXT von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in AXT-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

AXT
68.72 CHF -6.08%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades AXT-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das AXT-Papier bei 3.86 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die AXT-Aktie investierten, hätten nun 25.907 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’486.27 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 17.08.2026 auf 95.97 USD belief. Damit wäre die Investition um 2’386.27 Prozent gestiegen.

AXT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AXT Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten