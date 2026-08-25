NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr abgeworfen

Am 25.08.2025 wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AXT-Aktie bei 2.84 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 352.113 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23’028.17 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 24.08.2026 auf 65.40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2’202.82 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 4.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch