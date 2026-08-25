AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in AXT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 25.08.2025 wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AXT-Aktie bei 2.84 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die AXT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 352.113 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 23’028.17 USD, da sich der Wert eines AXT-Anteils am 24.08.2026 auf 65.40 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2’202.82 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 4.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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