AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in AXT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden AXT-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das AXT-Papier an diesem Tag bei 7.86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 127.226 AXT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 05.10.2026 11’025.45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86.66 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’002.54 Prozent angezogen.
Alle AXT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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