NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AXT-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8.75 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’142.857 AXT-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der AXT-Aktie auf 48.20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55’085.71 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 55’085.71 USD, was einer positiven Performance von 450.86 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 3.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch