AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in AXT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
AXT-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.25 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 975.610 AXT-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 73.81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 72’009.76 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 72’009.76 USD entspricht einer Performance von +620.10 Prozent.
Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 5.80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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