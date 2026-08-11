NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AXT von vor 5 Jahren abgeworfen

AXT-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.25 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 975.610 AXT-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 73.81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 72’009.76 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 72’009.76 USD entspricht einer Performance von +620.10 Prozent.

Zuletzt verbuchte AXT einen Börsenwert von 5.80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch