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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in AXT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 24.11.2023 wurde das AXT-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1.99 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AXT-Aktie investiert, befänden sich nun 5’025.126 AXT-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AXT-Papiers auf 38.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191’055.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’810.55 Prozent vermehrt.
Der AXT-Wert an der Börse wurde auf 2.02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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