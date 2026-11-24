Am 24.11.2023 wurde das AXT-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1.99 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AXT-Aktie investiert, befänden sich nun 5’025.126 AXT-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AXT-Papiers auf 38.02 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191’055.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1’810.55 Prozent vermehrt.

Der AXT-Wert an der Börse wurde auf 2.02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch