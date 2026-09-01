AXT Aktie 1120638 / US00246W1036
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel AXT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXT-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in AXT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die AXT-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AXT-Aktie an diesem Tag bei 2.64 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3’787.879 AXT-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 60.61 USD gerechnet, wäre die Investition nun 229’583.33 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2’195.83 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von AXT bezifferte sich zuletzt auf 3.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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