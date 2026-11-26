Vor 5 Jahren wurde das Autodesk-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Autodesk-Aktie bei 254.17 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Autodesk-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.934 Autodesk-Aktien. Die gehaltenen Autodesk-Anteile wären am 25.11.2026 970.94 USD wert, da der Schlussstand 246.79 USD betrug. Damit wäre die Investition um 2.91 Prozent gesunken.

Autodesk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch