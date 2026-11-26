|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investmentbeispiel
|
26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autodesk von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Autodesk-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Autodesk-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Autodesk-Aktie bei 254.17 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Autodesk-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.934 Autodesk-Aktien. Die gehaltenen Autodesk-Anteile wären am 25.11.2026 970.94 USD wert, da der Schlussstand 246.79 USD betrug. Damit wäre die Investition um 2.91 Prozent gesunken.
Autodesk erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
26.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Autodesk von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Ausblick: Autodesk präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel hätte eine Investition in Autodesk von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 liegt am Montagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
12.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Autodesk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Autodesk von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Erste Schätzungen: Autodesk stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Autodesk Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.