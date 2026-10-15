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Autodesk Aktie 910018 / US0527691069

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Frühes Investment 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Autodesk-Aktien verlieren können.

Autodesk
200.77 CHF 3.63%
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Autodesk-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 305.08 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.278 Autodesk-Anteilen. Die gehaltenen Autodesk-Anteile wären am 14.10.2026 757.64 USD wert, da der Schlussstand 231.14 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 24.24 Prozent.

Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 48.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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