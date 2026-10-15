Autodesk Aktie 910018 / US0527691069
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Autodesk-Aktien verlieren können.
Autodesk-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 305.08 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Autodesk-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.278 Autodesk-Anteilen. Die gehaltenen Autodesk-Anteile wären am 14.10.2026 757.64 USD wert, da der Schlussstand 231.14 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 24.24 Prozent.
Jüngst verzeichnete Autodesk eine Marktkapitalisierung von 48.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Autodesk Inc.
|
15.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte eine Autodesk-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Börse New York: NASDAQ 100 gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Autodesk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Autodesk-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start in Grün (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)