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29.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Titel Autodesk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Autodesk-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Autodesk-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Autodesk-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 317.61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.315 Autodesk-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 242.38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 76.31 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.69 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Autodesk einen Börsenwert von 50.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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